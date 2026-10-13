Cagliari, incidente in viale Elmas e lavori a Sant’Avendrace: traffico a rilentoUn tamponamento anche sull’asse mediano
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Ancora disagi per gli automobilisti all’ingresso di Cagliari. I lavori in viale Sant’Avendrace, dove gli operai sono al lavoro per la posa del nuovo asfalto, stanno creando rallentamenti alla circolazione delle auto. Il passaggio procede a corsie alternate per permettere ai mezzi meccanici di procedere con i lavori e proprio questo sta creando file.
Problemi accentuati anche causa di un incidente in viale Elmas, a pochi passi dalla rotatoria di piazza Sant’Avendrace, che ha coinvolto uno scooter e un’auto. Il centauro è stato trasportato in ospedale con assegnato codice giallo. Sull’altro versante della città un tamponamento sull’asse mediano ha creato file e rallentamenti.
E oggi è anche il giorno dell’apertura di una nuova rotatoria sul fronte del porto, precisamente in viale La Playa.
(Unioneonline/A.D.)