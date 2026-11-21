Decine di contratti stipulati utilizzando documenti d’identità di ignari clienti. Ruota su questa ipotesi l’inchiesta che la Procura ha appena chiuso nei confronti di due agenti di commercio che, nel 2022, avrebbero usato i dati privati di un centinaio di cittadini per sottoscrivere dei contratti e ricevere le provvigioni. Contestati anche l'accesso abusivo ai sistemi informatici e un tentativo di ottenere 60mila euro attraverso la cessione di una pensione.

La presunta truffa

Il sistema di finanziamenti ottenuti utilizzando le identità degli ignari clienti, ma anche i contratti di vendita mai autorizzati e persino l'attivazione di schede telefoniche, sarebbero stati messi a segno attraverso firme elettroniche apposte al posto degli intestatari. Nel registro degli indagati sono finiti Antonino Perez, 51 anni, residente a Quartu Sant'Elena, e Mauro Marci, 50 anni, di Settimo San Pietro, che – chiusa l’inchiesta – dovranno comparire il 14 gennaio prossimo per l’udienza predibattimentale fissata davanti al giudice Giampiero Sanna. Il primo è difeso dagli avvocati Giovanni Angioi e Alessandro Corrias, il secondo da Simona Mallei. Nel procedimento figurano 94 persone offese che, quel giorno, potrebbero costituirsi parte civile nell’eventuale processo.

Chiusa l’indagine

Il decreto, firmato dalla sostituta procuratrice Rita Cariello, ipotizza una lunga serie di operazioni che, secondo l'accusa, sarebbero state realizzate sfruttando l’attività commerciale e la disponibilità dei documenti d'identità dei clienti. Al centro dell'inchiesta c’è soprattutto Perez, titolare della ditta individuale Global di Pellegrino Bonafede, che avrebbe utilizzato copie dei documenti raccolti durante precedenti operazioni di vendita per stipulare nuovi contratti, senza che gli intestatari ne fossero a conoscenza. Le operazioni contestate riguardano principalmente la vendita di letti e materassi, con finanziamenti attraverso Findomestic e Santander Consumer Bank. Secondo la ricostruzione della Procura, i contratti venivano trasmessi telematicamente alle finanziarie utilizzando dati personali autentici, ma recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica e coordinate bancarie differenti da quelli dei clienti.

La presunta truffa

Le società finanziarie avrebbero così autorizzato prestiti per acquisti che gli intestatari non avevano mai richiesto. I singoli finanziamenti, da restituire generalmente in 48 rate, comprendevano importi di alcune migliaia di euro, con operazioni che in diversi casi superavano i 10mila euro. Oltre alle provvigioni, la Procura contesta anche la presunta appropriazione di prodotti destinati ai clienti, per un valore complessivo indicato in circa 155.600 euro. Per giustificare le consegne, secondo gli inquirenti, sarebbero stati predisposti falsi moduli di conferma dell’avvenuta ricezione della merce. Buona parte delle persone raggirate vivono tra il capoluogo e i principali centri della Città Metropolitana. Tra gli episodi citati dalla procura anche il contratto d’acquisto di un depuratore per l’acqua da 3500 euro, ma anche un finanziamento da 60mila euro richiesto - per l’accusa - con la cessione di un quinto della pensione di un anziano ignaro di tutto. Le imputazioni comprendono, a vario titolo, i reati di truffa, sostituzione di persona, falsità documentali, appropriazione indebita, ricettazione e accesso abusivo a sistemi informatici. Buona parte delle vittime è difesa dall’avvocato Massimo Pacini.

Francesco Pinna