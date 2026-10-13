Una passeggiata panoramica immersa nel verde, nuovi affacci sul mare e piazze ripensate come luoghi di incontro, cultura e socialità. Sant’Elia si prepara a un importante intervento di rigenerazione urbana che punta a valorizzare il patrimonio paesaggistico e architettonico del borgo, migliorando la fruibilità degli spazi pubblici e ricucendo le connessioni tra alcuni dei suoi luoghi più rappresentativi: il Lazzaretto, piazza anfiteatro Franco Oliverio e la parrocchia di Sant’Elia.

Il progetto, si chiama «Rigenerazione Sant’Elia, ricucitura delle componenti infrastrutturali e riqualificazione paesaggistico-ambientale» e si inserisce nel programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, nell’ambito delle politiche dedicate alla rigenerazione urbana. La progettazione è stata affidata allo studio professionale d’A. d’A. project associati degli architetti Gabriele Manca e Donatella De Rinaldis.

Il fulcro dell’intervento sarà la realizzazione di una nuova promenade, un percorso pedonale che partirà dal Lazzaretto e attraverserà le aree verdi fino a raggiungere la piazza Franco Oliverio e la chiesa di Sant’Elia. Un collegamento pensato per accompagnare i visitatori attraverso il paesaggio, offrendo nuovi punti di sosta e affacci panoramici. Il tracciato sarà realizzato prevalentemente in granito e lungo il percorso sono previsti pianerottoli di riposo e punti panoramici, denominati mirador, che consentiranno di fermarsi e godere della vista sul mare.

Un altro intervento significativo riguarderà lo spazio davanti alla parrocchia di Sant’Elia. Il tratto di via Gavino Gabriel davanti alla chiesa sarà integrato nella nuova piazza sagrato. La sistemazione sarà completata con nuove aiuole, il recupero della vegetazione esistente e l’installazione di pali per l’illuminazione pubblica a Led. La rimozione di una porzione di parapetto consentirà inoltre di aprire la piazza verso il parco urbano, migliorando la continuità visiva e fisica tra lo spazio religioso e il verde circostante.

Il progetto prevede anche una nuova scalinata di collegamento con piazza Franco Oliverio e la rimozione dell’area verde collocata tra le scale esistenti che si affacciano su via Sant’Elia e sul piazzale del Lazzaretto. L’intervento punta a recuperare la percezione complessiva del luogo e a valorizzare la presenza della chiesa nel paesaggio urbano.

La riqualificazione interesserà anche via Borgo Sant’Elia, che sarà trasformata in uno spazio con caratteristiche di piazza, mantenendo comunque la circolazione dei veicoli nella parte centrale. La carreggiata avrà una larghezza complessiva di sette metri, suddivisa in due corsie da 3,50 metri, una per ciascun senso di marcia. Le aree pedonali saranno valorizzate attraverso una pavimentazione architettonica coordinata con quella già presente nel piazzale del Lazzaretto.

Anche la piazza anfiteatro Franco Oliverio sarà interessata da un intervento di riqualificazione che punta a rafforzarne il ruolo di spazio pubblico destinato a eventi, spettacoli e iniziative culturali. Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione in calcestruzzo architettonico e il rivestimento delle gradinate in marmo di Orosei. Nelle gradinate saranno integrate strisce luminose a Led con luce calda e ambrata, pensate per valorizzarne il disegno e creare un’illuminazione scenografica nelle ore serali. L’intenzione è rafforzare il rapporto funzionale e culturale tra la piazza e il Lazzaretto, favorendo una programmazione più articolata di manifestazioni musicali, teatrali e cinematografiche, sia all’aperto sia negli spazi al chiuso. La piazza potrà così contribuire alla vita culturale del quartiere durante tutto l’anno.

Nel piano è compreso anche il recupero del percorso interno al parco urbano che collega piazza Franco Oliverio a via Borgo Sant’Elia e la riqualificazione dei marciapiedi di via Borgo Sant’Elia e il miglioramento dei collegamenti pedonali verso via Fasano e le aree sportive. La riqualificazione del borgo rientra in una strategia più ampia del Comune di Cagliari, che punta a rafforzare il collegamento tra Sant’Elia e il resto della città attraverso la valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e naturale. L’obiettivo, si legge nelle carte, è trasformare spazi oggi frammentati in un sistema continuo e riconoscibile, nel quale piazze, giardini e percorsi possano diventare luoghi di incontro, occasioni di fruizione culturale e punti di accesso privilegiati al paesaggio costiero. La sfida sarà restituire a Sant’Elia una nuova centralità urbana, valorizzandone le caratteristiche storiche e paesaggistiche e rafforzando il legame tra il borgo, il mare e la città di Cagliari.

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