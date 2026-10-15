Il conto alla rovescia per il Capodanno 2027 a Cagliari entra nella fase organizzativa. Il Comune ha indetto la procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di ideazione e realizzazione degli spettacoli in occasione della notte di San Silvestro. L’importo a base di gara è di 410mila euro oltre Iva, per una spesa complessiva di 500.200 euro. Ma che potrebbe salire anche a 700 mila, facendo lievitare i costi complessivi.

Il programma iniziale della giunta comprende anche un Dj set conclusivo sul palco del concerto principale. La scelta del dj, tuttavia, è stata stralciata dalla procedura appena indetta e sarà oggetto di un affidamento separato da parte dell’amministrazione comunale.

Il cuore della manifestazione sarà il concerto principale nel largo Carlo Felice, affidato a un artista che dovrà rispondere ai requisiti previsti dalla normativa regionale. Un artista che negli ultimi cinque anni si è esibito almeno in uno stadio, con presenze superiori a 15 mila spettatori a concerto, oppure che si è esibito nello stesso tour per almeno tre volte in palasport con oltre 5 mila biglietti venduti o che si è esibito nello stesso tour in almeno due arene outdoor con oltre 7 mila 500 biglietti venduti in almeno una data. Oppure un artista in attività, di caratura nazionale e/o internazionale riconoscibile per l’attività svolta in Italia o all’estero.

Accanto al palco principale è prevista la presenza di un presentatore, incaricato di accompagnare il pubblico fino alla mezzanotte e comunque fino all’avvio dell’ultima esibizione in programma.

La determinazione fissa in 410mila euro, al netto dell’Iva, l’importo a base di gara. L’imposta sul valore aggiunto ammonta a 90.200 euro, portando il totale inizialmente finanziato a 500mila 200 euro. La copertura finanziaria della quota iniziale di 500.200 euro è assicurata attraverso risorse comunali, con la possibilità di un cofinanziamento regionale.

Ma i costi potrebbero salire. Il provvedimento prevede opzioni contrattuali per ulteriori 190mila euro, anch’esse al netto dell’Iva. «Queste modifiche non sono finanziate al momento della pubblicazione della gara», si legge nel bando, «e potranno essere attivate a discrezione dell’amministrazione».

Il progetto si svilupperà anche in altri tre spazi cittadini, con proposte musicali differenziate per genere e pubblico.

Al bastione di Santa Croce sono previste esibizioni dedicate alle cover dei grandi successi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Piazza Garibaldi sarà invece il punto di riferimento per la musica elettronica, mentre piazza San Cosimo ospiterà artisti del panorama musicale sardo.

La scelta dell’affidatario avverrà attraverso una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, preceduta da un’indagine di mercato. Il Comune aveva avviato quest’ultima il 14 settembre 2026, fissando al 29 settembre il termine per presentare le manifestazioni di interesse.

Sulla base delle risultanze dell’indagine saranno invitati alla gara gli operatori economici che hanno presentato regolarmente la domanda e dichiarato il possesso dei requisiti richiesti.

Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene conto degli elementi qualitativi e del prezzo. Il termine per la presentazione delle offerte sarà fissato dalla piattaforma a partire dalla pubblicazione degli atti e scadrà, di norma, dopo quindici giorni. La procedura dovrà concludersi entro due mesi. Per conoscere i protagonisti della notte di San Silvestro bisognerà quindi attendere l’esito della gara.

© Riproduzione riservata