Erano da poco passate le 15.15 quando alcuni pendolari in attesa dell’autobus della linea 103 che conduce da Cagliari a Tortoli hanno visto il pullman arrivare alla fermata di piazza Repubblica. Quando lo hanno visto sopraggiungere i pendolari hanno fatto cenno al conducente di fermarsi, ma così non è stato tra lo stupore e la rabbia generale.

Lo racconta uno dei pendolari rimasti a terra ieri pomeriggio: «L’autista ha fatto un gesto con la mano e abbiamo pensato che si sarebbe fermato poco più avanti, perché alla fermata sostava già il mezzo sostitutivo che lo precedeva. Uno di noi ha rincorso il pullman fino al semaforo, continuando a fare cenni, ma l’autista ha proseguito, lasciandoci a terra».

I quattro passeggeri hanno provato più volte a contattare l’ARST di Cagliari, ma nessuno ha risposto. «Al numero verde – continua uno dei pendolari - ci è stato indicato il recapito per gli oggetti smarriti, quindi anche lì non abbiamo ottenuto risposta perché era un numero da contattare via whatsapp. Poi le persone si sono recate in stazione piazza Matteotti per segnalare il disservizio». Ma resta una domanda senza risposta: perché il conducente dell’autobus non si è fermato in piazza Repubblica?