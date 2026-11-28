Dalle 9.30 alle 19.30 domenica 29 novembre si svolge l’undicesima edizione di “Cagliari, shopping, moda e bellezza”. Teatro dell’evento, organizzato da Alessandra Margi, avvocata e imprenditrice, è “Villa Fanny” (ingresso in viale Merello 43). In primo piano le originali creazioni di molte stiliste sarde in campo per sostenere la causa dell’associazione “Mai più sole contro il tumore”. Alessandra Marongiu, in arte Alessandra Margi, aiuta le donne vittime di soprusi e violenze. Con l’assistenza legale e con il lavoro all’interno della sua azienda. Un punto di partenza verso un futuro diverso. È una penalista con studio a Cagliari, ma anche un’appassionata di moda e dall’interesse per lo stile e il design è nato un laboratorio per la produzione di borse e altri accessori.

In questo circuito di solidarietà si inserisce l’iniziativa che Alessandra Margi organizza nel contesto di Villa Fanny. Un’intensa giornata nella quale le stiliste coinvolte hanno la possibilità di mostrare i frutti del loro lavoro.

“L’obbiettivo – spiega l’avvocata-imprenditrice - è sempre quello di dare voce e visibilità ad aziende di nicchia, animate dalla creatività femminile. Possono presentare i loro prodotti in una cornice familiare per dare ulteriori stimoli a un settore, attraversato da idee molto originali”. L’attenzione è rivolta alla solidarietà e all’attività dell’associazione “Mai più sole contro il tumore” che offre un concreto sostegno alle donne che devono affrontare una sfida molto impegnativa. “Oggi, a distanza di anni, - conclude Alessandra Marongiu - siamo ancora qui. Con la stessa voglia di crederci, di costruire, di condividere e, soprattutto, di fare la differenza”.