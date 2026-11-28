Momenti di tensione questo pomeriggio in via Sassari, nel centro di Cagliari. Poco dopo le 15, alla polizia è arrivata la segnalazione della presenza di un uomo nudo che si aggirava per la strada urlando.

Gli agenti sono intervenuti e hanno fermato un 45enne italiano, residente a Cagliari, che camminava completamente senza vestiti e senza biancheria intima. Sul posto sono arrivati successivamente i carabinieri. L’uomo, in stato di alterazione psicofisica, non ha opposto resistenza ed è stato preso in carico dalle forze dell’ordine e accompagnato all’ospedale Santissima Trinità.

(Unioneonline/En.Ne.)