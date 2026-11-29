È bastato un istante per mettere in ginocchio un’azienda costruita in anni di lavoro. È drammatica la situazione che stanno vivendo i titolari ed i lavoratori della Scocca sas, società che dal 1963 si occupa di trasporti petroliferi e di gasolio in Sardegna.

Mercoledì notte la sede della ditta sull’Asse mediano è stata presa di mira da due uomini incappucciati che hanno dato fuoco a tre autocisterne utilizzate per trasportare carburante.

Un attacco al «cuore pulsante della nostra operatività quotidiana». Così lo definiscono i proprietari che ora online chiedono aiuto attraverso una raccolta fondi su Gofundme per continuare a lavorare: «Chi vive e lavora nel nostro territorio – si legge nell’appello firmato da Mario Ferrai - conosce la storia della nostra realtà: anni di sacrifici, sveglie all'alba, impegno quotidiano e passione messi al servizio della comunità cagliaritana. Un'azienda costruita mattone dopo mattone, che non è solo un'attività commerciale, ma la fonte di sostentamento per diverse famiglie e un punto di riferimento per tanti clienti e fornitori. Vedere andare in fumo anni di fatica e gli strumenti indispensabili per portare avanti la nostra attività è stato un colpo durissimo, difficile da descrivere a parole».

I mezzi andati distrutti non erano semplici veicoli: «Senza di essi, il lavoro si ferma e il futuro dei nostri collaboratori e delle loro famiglie è appeso a un filo. Non siamo abituati a chiedere, ma a rimboccarci le maniche. Tuttavia, di fronte a un danno di questa portata, le sole nostre forze non bastano per ripartire in tempi brevi e salvaguardare i posti di lavoro».

I tempi tecnici delle perizie e delle pratiche burocratiche rischiano di essere «troppo lunghi rispetto all'urgenza di tornare subito operativi per non perdere i clienti e garantire gli stipendi».

Si punta a raccogliere diciottomila euro: «Ogni singolo euro raccolto attraverso questa campagna sarà destinato esclusivamente per far fronte all'emergenza. Nello specifico, i fondi serviranno ad acquistare o versare gli anticipi per i nuovi mezzi, riallestire i veicoli con le attrezzature tecniche indispensabili per riprendere subito il servizio, coprire le prime spese vive di messa su strada (immatricolazioni, assicurazioni, bolli). Anche una piccola donazione, per noi, ha un valore immenso: è un mattone su cui ricostruire il nostro domani».