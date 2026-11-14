Ritorna a Simala l’appuntamento con “Portali Aperti – Sapori e Prodotti del luogo”. Domenica 15 novembre il piccolo paese della Marmilla aprirà i suoi portali del centro storico ai visitatori, con l’obiettivo di valorizzarla, unendo la conoscenza e la degustazione di prodotti e sapori del paese. Chi arriverà potrà scoprire la bellezza dei tipici ingressi per cui Simala è famosa (conosciuta come “Paese dei Portali”): il più antico risale alla metà del 1800 e il piccolo centro di 300 abitanti, attualmente ne custodisce circa 60.

L’evento è organizzato da Comune e Pro loco, ma tutta la comunità simalese sarà coinvolta appieno. “Portali Aperti – commenta il sindaco Gianmarco Atzei - è ormai diventato il principale strumento di promozione del nostro territorio. L’esperienza maturata in questi sette anni ci consente oggi di presentare un evento maturo e completo, capace di coniugare cultura, enogastronomia, spettacolo ed esperienze autentiche, garantendo servizi pensati per permettere a ogni visitatore di fruire al meglio della manifestazione”. La manifestazione avrà inizio alle 10 e coinvolto sarà tutto il centro storico. Previste le visite guidate, con varie fasce d’orario dedicate anche ai bambini, musica (ospiti Tumbarinos di Gavoi, Solo una sana e consapevole “Sugar Band”, i Tenores di Neoneli, Orchestra da Camera della Sardegna e Dj Poddie) e non solo. “Il programma di quest'anno – conclude il sindaco - vedrà la presenza di oltre 40 espositori, laboratori, visite guidate gratuite, mostre, eventi musicali per tutta la giornata, l'apertura delle corti private e un'area dedicata ai bambini. Il tutto arricchito da una proposta enogastronomica che, come ogni anno, si fa racconto e testimonianza della storia e delle eccellenze del nostro territorio”.