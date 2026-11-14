Il Comune di Villaurbana ha riaperto i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al viaggio culturale dedicato ai giovani. Il viaggio è in programma a Trento, Bolzano e Merano dal 4 al 7 dicembre. Sono disponibili due posti. Possono presentare la domanda i giovani nati negli anni dal 2007 al 2012. In via residuale, possono candidarsi anche giovani non residenti a Villaurbana, purché abbiano un rapporto di parentela fino al quarto grado con una persona residente nel Comune. Le domande dovranno essere inviate tassativamente entro lunedì 16 novembre. La domanda comporta l’impegno a partecipare: non sarà possibile rinunciare, salvo gravi e comprovati motivi. Resta fermo l’obbligo per le famiglie di corrispondere l’intera quota di partecipazione. Avviso e modulo di partecipazione sono reperibili nel sito istituzionale dell’ente.