All’interno delle iniziative previste in occasione della “Settimana Nazionale Nati per Leggere 2026”, in programma dal 14 al 22 novembre, anche la Biblioteca comunale di Baressa ha previsto un appuntamento specifico. La struttura ha deciso di aderire organizzando l’evento “Un Mondo di Storie - Andiamo Diritti alle Storie. Leggimi perché così stiamo insieme”, fissato per mercoledì 18 novembre. Nello specifico, dalle 16.30 alle 18, la Biblioteca invita mamme, papà, nonni, zii e i bambini dai 0 ai 6 anni per le “Letture in Biblioteca”, in compagnia dei libri consigliati dalla “Guida di Nati per Leggere”. La partecipazione all’iniziativa è libera.