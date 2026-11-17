Valerio Scanu torna a cantare nella sua isola il 18 dicembre. Il concerto in piazza Garibaldi è uno degli appuntamenti di Natalisola, il programma delle feste del Comune di La Maddalena. Il 29 dicembre si esibirà Michele Zarrillo, mentre il 31 la serata di fine anno sarà affidata a Smaila e Radio 105 con il Grande Party di Capodanno. Tra i concerti in calendario c’è anche quello del pianista Andrea Bacchetti.

Sono 27 gli appuntamenti del cartellone, illustrato dall’assessore agli Eventi e Spettacoli, Luca Falchi. L’apertura è fissata per l’8 dicembre, con l’accensione del grande albero di Natale. Il programma proseguirà con spettacoli per pubblici di età diverse, iniziative dedicate alla storia e alle tradizioni dell’isola e appuntamenti per le famiglie.

In piazza Umberto I è previsto lo spettacolo di Kid Yugi. Tra gli altri nomi annunciati figurano The Night Skinny e Boro, che portano nel calendario natalizio il rap italiano. Spazio anche al K-pop con lo spettacolo K-Pop Demon Hunters. Ai bambini è dedicato il villaggio di Babbo Natale, mentre tra le iniziative delle feste ci saranno anche i mercatini natalizi.

Per favorire la partecipazione di chi vive fuori dall’isola, il programma sarà accompagnato da un’agevolazione sui collegamenti marittimi. Anche i non residenti potranno usufruire della tariffa del traghetto riservata a chi abita a La Maddalena. La misura punta a ridurre il costo della traversata per chi raggiungerà l’isola per assistere ai concerti e agli altri appuntamenti delle feste.