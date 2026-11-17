Venti posti per conseguire patenti professionali e nautiche a costi agevolati. Il Comune di Arzachena ha pubblicato un bando riservato ai residenti, promosso dalla delegata alle Politiche del Lavoro Daniela Desogus in collaborazione con l’Autoscuola Mereu Srl. L’iniziativa punta a favorire l’accesso al lavoro nei trasporti, nella logistica e nella nautica, settori in cui, secondo il Comune, cresce la richiesta di personale qualificato.

Dieci posti sono destinati alla patente D con Carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di persone, con età minima di 21 anni. Altri quattro sono riservati alla patente C con CQC per il trasporto di merci, dai 18 anni. Entrambi i percorsi prevedono 130 ore di teoria e 10 di pratica. La quota a carico dell’allievo è di 500 euro in ciascun caso, mentre il Comune copre rispettivamente 1.800 e 2.000 euro a partecipante.

La novità di questa edizione è la patente nautica D1, per la quale sono disponibili sei posti. Il percorso prevede cinque ore di teoria e cinque di manovra in mare. La quota a carico dell’allievo è di 100 euro, con 350 euro coperti dal Comune. «Abbiamo riproposto questo progetto per offrire un aiuto concreto ai cittadini, abbattendo le barriere economiche che spesso frenano l'accesso a un lavoro qualificato. In questa edizione abbiamo integrato con la patente D1 nautica, che permette di conseguire il titolo già dai 16 anni - precisa Daniela Desogus, delegata alle Politiche del Lavoro - . Crediamo che investire sulla formazione di giovani e adulti nei settori strategici dei trasporti e della nautica significhi creare occupazione stabile e dare nuove opportunità di crescita al tessuto economico di Arzachena»

Le domande vanno presentate entro le 13 del 4 dicembre. Il bando è consultabile sul sito del Comune. Chi ha bisogno di assistenza per compilare la domanda può rivolgersi al servizio Informagiovani – Informa cittadino, in via Raimondo Chiodino, accanto alla biblioteca comunale, al numero 0789 849342.