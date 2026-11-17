L'obiettivo è esplorare il profondo legame tra le civiltà umane e il concetto di aldilà con accademici, ricercatori e appassionati in un confronto multidisciplinare. Il museo civico di San Vero Milis prosegue nel suo percorso culturale con il ciclo di incontri “Dialoghi sull’Oltre. Archeologia funeraria e non solo”.

L'evento, in programma il 27 novembre dalle 16, non si limiterà a esaminare i reperti materiali, ma analizzerà i riti, le credenze e le pratiche funerarie come specchio dell'identità sociale e spirituale delle comunità del passato e del presente. Mettendo in dialogo archeologia, antropologia, storia e tafofilia, il seminario offrirà una riflessione universale su come l'essere umano ha affrontato, attraverso i secoli, il passaggio della morte.

Barbara Panico, direttrice del Museo Santeru: «Sarà un momento di approfondimento, pur divulgativo, dove l’archeologia è la voce principale ma non l’unica. Abbiamo ideato una formula in base alla quale, ad ogni appuntamento, oltre alla visione archeologica, riusciremo a riflettere sul tema anche attraverso gli occhi di altre discipline: questa è la volta della tafofilia Un termine poco conosciuto che, lontano da un approccio macabro, identifica l'nteresse, la passione o l'attrazione per i cimiteri, le tombe, i mausolei e la storia o l'arte funeraria».

Saranni presenti l’archeologo, già direttore del Museo Civico di San Vero Milis, Alfonso Stiglitz, diversi rappresentanti dell' Università di Cagliari e l'archeologa e funzionaria della Soprintendenza Maura Vargiu. Ma non è tutto. La voce fuori dal coro questa volta è una voce che sa regalare grandi emozioni: la creatrice di contenuti digitali Veronica Zinnia, alias Beccamorta. Ricercatrice indipendente che con la sua sensibilità e delicatezza riesce a tenere incollate alle sue “storie di dimenticati” 200 mila follower su Instagram. Gli interventi spazieranno da uno spaccato delle necropoli presenti nel territorio sanverese e nel museo raccontate, al confronto con una inedita necropoli rurale scavata nel territorio di Serramanna. Temi perfettamente collegati all’attuale mostra temporanea presente al Museo Santeru: Interazioni. Ricerche di archeologia punica e romana della Soprintendenza e dell'Università di Cagliari.

