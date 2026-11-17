Sei appuntamenti al teatro Civico “Oriana Fallaci” di Ozieri. Dal 12 dicembre al 17 aprile. Un viaggio tra le storie e le emozioni, con i grandi classici del teatro accanto ai testi di autori contemporanei, tra surreali “terapie”, moderne epopee sportive e giochi metateatrali, oltre a originali partiture e intriganti coreografie. Svelato il cartellone della Stagione di Prosa , Musica e Danza 2026-2027 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, con la direzione artistica di Valeria Ciabattoni.

Si parte il 12 dicembre alle 21 con “Atlas / Il Suono del Tempo” del compositore e direttore Matteo Muntoni, con musiche ispirate dal minimalismo di Cage, Reich e Glass.

L'anno nuovo (15 gennaio) saluta l'arrivo di Paolo Rossi con “Onora i padri e paga la psicologa / una nuova operaccia satirica”. Un tuffo nelle atmosfere della Swinging London il 24 febbraio con “Sinceramente Bugiardi” di Alan Ayckbourn, nella traduzione di Luigi Lunari, con Max Pisu accanto a Matteo Pisu e Valeria Lo Verso, con la partecipazione di Roberta Petrozzi.

Il 6 marzo Alessandro Lay racconta “Riva Luigi ’69 ’70 – Cagliari ai dì dello scudetto”, tra cronache sportive e note autobiografiche.

Il fascino e il mistero del “canto delle pietre”, in “Resounding”, il 18 marzo, una creazione della danzatrice e coreografa Francesca La Cava. Chiusura il 17 aprile con “L’Avaro Immaginario / In Viaggio verso Molière, da Napoli a Parigi”, uno spettacolo di e con Enzo Decaro.