Il Consiglio Comunale di Sinnai è convocato per domani, mercoledì alle 16. Questo l'ordine del giorno.

Interrogazioni, la discussione della mozione della minoranza sul piano Pratobello 2026, la Proposta di modifica del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) con misurazione puntuale dei conferimenti , la discussione su variazioni di bilancio, lo Scioglimento della convenzione per l'esercizio associato dell'ufficio di segreteria comunale tra i comuni di Sinnai e Settimo San Pietro, l'approvazione dello schema di convenzione per l'esercizio associato dell'ufficio di segreteria comunale tra i comuni di Sanluri e Sinnai; Affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali all'agenzia delle entrate-riscossione. Indirizzi per la prosecuzione del servizio; l'aggiornamento del regolamento comunale di disciplina del servizio di gestione dei rifiuti e igiene urbana e avvio della nuova procedura di garaio di previsione finanziario 2026/2028 .