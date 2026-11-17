Un faccia a faccia per discutere le criticità ambientali e sociali, il ruolo della comunità e le strategie future per i quartieri: è questa la missione di "PlenArea", incontro pubblico tra cittadini e istituzioni in programma questo giovedì alle 17 nel rione cagliaritano di Sant'Elia, come parte della rassegna "Mare di danza – Approdi per la pace".

A far da teatro a "PlenArea" è lo spazio all'intersezione tra via Schiavazzi, via Magellano e Palazzo Bodano, dove i residenti santeliesi e gli operatori del quartiere vengono invitati per un momento di confronto su prassi e praticabilità del tessuto urbano e sulle possibili strategie per affrontare le situazioni di disagio sociale e ambientale. Dopo settimane ricche di residenze, performance, itinerari nella natura e incontri con le scuole nell'ambito di "Mare di danza", lo sguardo torna a rivolgersi sulle comunità locali, creando un contatto diretto con la politica cittadina per discutere le problematiche della periferia e concepire azioni concrete per il territorio, oltre i semplici buoni propositi.

Con gli interventi istituzionali affidati all'assessore comunale all'Ecologia e Urbanistica Matteo Lecis Cocco Ortu, all'assessora alla Salute e Benessere della stessa giunta Anna Puddu e alla consigliera Laura Stochino, l'iniziativa viene organizzata dai curatori della rassegna Carovana SMI, in collaborazione con le realtà impegnate a Sant'Elia, il Comune e l'azienda regionale per l'edilizia abitativa Area. Solo l'ultimo appuntamento di un percorso che ha visto gli spettacoli e le esperienze di "Mare di danza" toccare le periferie di Giorgino, Pirri e la stessa Sant'Elia, nel segno dell'arte relazionale e dell'ospitalità della cittadinanza, con la direzione artistica di Ornella D'Agostino.