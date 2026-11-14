Il progetto indipendente, Vox Maris, sostenuto dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto, punta a realizzare un modello innovativo e sistemico per la raccolta, la gestione e il riciclo delle reti da pesca giunte a fine vita. L’appuntamento nella città dei Doria è fissato a lunedì 16 novembre, a partire dalle 8.30, nel porto turistico. La raccolta prevede il conferimento da parte dei pescatori delle reti negli appositi contenitori (big bag). Le reti dovranno essere preventivamente disarmate, liberate da ami, galleggianti, piombi, corde e altri elementi estranei, e separate in base alla tipologia di materiale. Le quattro principali categorie di polimeri individuate sono poliammide (PA/Nylon), polietilene (PE), polipropilene (PP) e poliestere (PET). Per garantire una corretta identificazione, Vox Maris utilizzerà il sensore Trinamix, una tecnologia che consente di riconoscere sul campo la composizione plastica delle reti e assicurarne la corretta cernita e tracciabilità. Una volta raccolti, i materiali saranno trasferiti in un centro unico di smistamento in Sardegna per essere adeguatamente pretrattati e successivamente avviati alle aziende specializzate nella loro trasformazione. «Sposare questo progetto – dice l’assessore all’Ambiente, Christian Speziga – significa dare un contributo concreto alla tutela del nostro mare e alla salvaguardia del territorio. L’amministrazione comunale crede fortemente nell’importanza di promuovere iniziative di economia circolare che coinvolgano attivamente i pescatori e trasformino un problema ambientale in un’opportunità di sostenibilità per il territorio». Gli fa eco il consigliere comunale Alessandro Pinna, che segue il progetto: «Castelsardo è una comunità profondamente legata al mare e alle sue tradizioni marinare. Partecipare a un progetto come Vox Maris significa prenderci cura del nostro patrimonio naturale e sostenere un percorso virtuoso che restituisce valore a materiali destinati altrimenti a diventare rifiuti».