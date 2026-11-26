Prenderanno il via domani, venerdì 27 novembre, a Palmas Arborea, le attività del “Salone Anziani”. L’iniziativa ideata e proposta dal Comune è rivolta alla popolazione residente con un’età pari o superiore ai 65 anni. Gli iscritti inizieranno l’attività di aggregazione a partire dalle 15.30, nei locali del Centro Sociale di via Fermi, e avrà una durata di 3 ore. Appuntamento che poi proseguirà nel corso di tutto l’anno, ogni venerdì alla stessa ora.