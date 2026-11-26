Il cambiamento culturale comincia da chi amministra. È da qui che il Comune di La Maddalena parte per rendere l’arcipelago più accessibile. «Questo è il nostro obiettivo principale, cercare di fare un cambiamento culturale», dice l’assessora Stefania Terrazzoni. «Sta iniziando a partire da noi come amministratori pubblici». Il progetto ministeriale «Isole che accolgono» ha già aiutato l’amministrazione a riconoscere esigenze che spesso si danno per scontate e a capire quali accorgimenti possono migliorare l’accoglienza.

Il primo incontro con la filiera turistica, svoltosi nei giorni scorsi, ha riunito gestori di strutture ricettive, guide ambientali escursionistiche e ristoratori. La priorità, spiega Rosalba Difraia, delegata al turismo, è «dare le informazioni giuste» a chi visita l’arcipelago. Sapere in anticipo quali servizi sono accessibili permette di scegliere dove alloggiare, mangiare o fare un’escursione in base alle proprie esigenze.

La formazione riprende il lavoro avviato a maggio con i funzionari del Comune e del Parco nazionale con i tecnici privati. Ora si rivolge a chi si occupa dell’accoglienza, dai gestori di bar e ristoranti a quelli di alberghi e case vacanze, fino alle guide. Sono previsti tre incontri in videoconferenza tenuti dal CERPA Italia Onlus e, in primavera, un laboratorio in presenza. Nel laboratorio gli operatori esamineranno un caso concreto e cercheranno una soluzione al problema di accessibilità che verrà loro sottoposto. Il Comune intende coinvolgere anche la cittadinanza, perché gli accorgimenti sperimentati nell’accoglienza turistica possono migliorare la vita quotidiana sull’isola. «Pensiamo che questo cambiamento culturale porterà vantaggi sia per chi lavora, ma soprattutto per chi vive a La Maddalena», conclude Stefania Terrazzoni.