A conclusione della settimana che il Comune di Albagiara dedica alla lotta contro la violenza sulle donne, venerdì 27 novembre, alle 18.30, nel centro sociale del paese, si terrà l’iniziativa “Ballata delle donne oltre il buio”, spettacolo di canzoni e racconti a cura della formazione “A bassa voce – Canzoni e racconti”, con la voce narrante di Fabio Melis, la voce di Marcello Delrio, batteria e percussioni di Maurizio Bottigliero e la chitarra acustica di Gianluca Sau. Nasce dall’idea di sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne, in tutte le sue sfaccettature, attraverso dei reading musicali alternati all’esecuzione e di canzoni vere e proprie, in modo da rendere più immersiva l’esperienza di ascolto.