Il Comune di Morgongiori ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse in vista del “Pranzo Natalizio Tradizionale di Comunità 2026”. L’appuntamento rientra nell’ambito delle attività del Servizio di Animazione territoriale e di comunità per le festività del 2026. Il pranzo è previsto in favore dei cittadini residenti dai 63 anni in su (classe 1963), inclusi i coniugi e compagni, che si svolgerà il prossimo 12 dicembre. Il costo del servizio è interamente a carico dell’amministrazione comunale, che garantirà anche il trasferimento mediante bus da Morgongiori al locale dove si svolgerà il pasto e si terrà l’intrattenimento. Per poter manifestare il proprio interesse a partecipare occorre presentare il modulo predisposto dall’ente (disponibile presso il Servizio Socio-culturale, al piano terra dello stabile comunale, e sul sito istituzionale del Comune) all’Ufficio Protocollo o Servizio Socio culturale entro il 7 dicembre.