Il consenso, il rispetto nelle relazioni, l’identità e il potere delle parole. Sono i temi al centro dei primi due appuntamenti dei Talk Talk, il ciclo di incontri promosso dalla Provincia di Oristano nell’ambito del progetto “Disperdiamoci II – Nodi di Futuro”, che da novembre a maggio porterà nel territorio sette protagonisti del mondo della cultura, della musica, dello sport e della comunicazione.

Ad aprire il programma saranno la scrittrice e divulgatrice Carlotta Vagnoli, lunedì 30 novembre, e il rapper ed educatore Amir Issaa, sabato 5 dicembre. Vagnoli incontrerà alle 11 gli studenti dell’Istituto magistrale Benedetto Croce al Centro Servizi Culturali. Alle 19 sarà invece al Teatro Antonio Garau con il monologo “A lezione di patriarcato: dalla preistoria alla manosfera”, aperto a tutta la cittadinanza. L’ingresso è gratuito, con prenotazione al numero 340 4946047 o all’indirizzo tag@sardegnateatro.it.

Il secondo appuntamento sarà al liceo classico De Castro, dove alle 10 Amir Issaa terrà un talk e un laboratorio di scrittura creativa riservati agli studenti. Al centro dell’incontro il rap come strumento per raccontare se stessi, affrontare le discriminazioni e riflettere su identità e appartenenza.

Il progetto coinvolgerà le scuole della provincia e la cittadinanza con incontri pubblici e attività laboratoriali. «Vogliamo contribuire a costruire un territorio in cui le nuove generazioni trovino occasioni per esprimersi, confrontarsi e maturare una maggiore consapevolezza», dichiara il presidente della Provincia Paolo Pireddu. Per il consigliere provinciale con delega alle Politiche giovanili Antonio Iatalese, l’obiettivo è «creare spazi in cui i ragazzi possano sentirsi liberi di fare domande, esprimere le proprie opinioni e sviluppare uno sguardo critico sulla realtà».