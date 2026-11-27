Liriche di forte impronta sociale e ambientalista, in movimento tra ska, punk, reggae e, ovviamente, la nativa cumbia: per la prima volta in assoluto nell'Isola, il quintetto colombiano Doctor Krápula sbarca questo sabato a Cagliari, ospite del Jester Club per la rassegna "Sardignità". La musica ha inizio alle 22, in via Roma 257.

Riuniti a Bogotà nel 1998 e da allora instancabilmente attivi, nei Doctor Krápula militano Mario Subcantante (voce), German Martinez (chitarra), David Kawooq (basso), Sergio Acosta (tastiere) e Niko Cabrera alla (batteria), in una formazione che vanta oggi centinaia di date in giro per il mondo, cinque nomination ai Latin Grammy e un percorso discografico giunto all'apice del successo con "Viva El Planeta" (2013), insignito del disco d'oro in madrepatria e nume titolare dell'omonimo festival creato dal gruppo.

Nel corso della loro carriera, partita dai palchi underground della capitale colombiana per arrivare fino ai grandi eventi internazionali, hanno collaborato con Manu Chao, Ska-P e Juanes, mantenendo sempre ferma la linea di band indipendente e militante.