Quattro appuntamenti, a Ruinas, dedicati ai funghi. A partire da martedì 1 dicembre, infatti, prenderà il via il “Corso di Micologia”, tenuto da esperti del settore. L’iniziativa è stata ideata dalla Pro loco, in un periodo tipico in cui i funghi sono presenti nel territorio. Nel centro sociale del paese, martedì 1, a partire dalle 17, la prima lezione dedicata a “Ecologia e Morfologia”. Lunedì 7, sempre alle 17, il secondo incontro intitolato “Riconoscimento specie velenose e commestibili”. Sabato 12, alle 8.30, l’uscita esterna in bosco (pratica). Lunedì 14, ultimo appuntamento, alle 17, con la “Gastronomia, Pulizia e Conservazione”.