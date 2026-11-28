Prima ci sarà un momento di ascolto dei cittadini, che indicheranno i luoghi in cui a Milis i vandali hanno abbandonato i rifiuti. In seguito, si procederà con l'azione concreta di pulizia. Il Centro di educazione ambientale e alla sostenibilità del Comune di Milis scende in campo per educare chi non rispetta l'ambiente. Cercherà di farlo con il progetto di educazione ambientale Rifiutiamoci finanziato dalla Regione. Questi gli obiettivi: contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti, sviluppare azioni educative e promuovere nella cittadinanza comportamenti responsabili e il rispetto dell’ambiente.

Il primo "atto" del percorso si terrà oggi alle 17 a Palazzo Boyl con la presentazione del progetto, durante la quale ci sarà il primo ascolto dei cittadini, invitati a partecipare per individuare tutti insieme le zone in cui si nota la mano del maleducato. Una sorta di mappatura. Successivamente, gli addetti ai lavori comunicheranno queste informazioni alla Forestale e all'Arpas. La terza fase prevede il coinvolgimento delle scuole, delle attività commerciali, delle associazioni e della comunità cittadina. Grazie alla loro partecipazione, verranno organizzate diverse giornate ecologiche per la bonifica delle zone piene di rifiuti. Ma non solo: in diverse zone del paese sono già stati posizionati dei contenitori in cui i cittadini possono lasciare i tappi di plastica che una volta fusi e modellati serviranno per la realizzazione di cartelloni da installare con su scritto il modo giusto per rispettare l'ambiente. "Il progetto vuole far capire l'importanza della gestione sostenibile del trattamento dei rifiuti attraverso una serie di azioni educative - spiega Antonio Ricciu del Ceas - e del principio dell’economia circolare". Sempre oggi verrà inaugurata la mostra fotografica “Rifiutiamoci” realizzata con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i visitatori sul fenomeno dell’inquinamento ambientale. Le foto esposte fanno parte della raccolta fotografica sponsorizzata dal Comune di Milis, patrocinata da Legambiente a cura dell’Associazione PepeBianco Aps di Milis nell’ambito dell’iniziativa “Passeggiando intorno a Milis”. Il progetto si inserisce nelle attività che il Comune intende portare avanti nell’ambito delle iniziative di educazione al rispetto dell’ambiente.