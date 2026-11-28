L’antico coro ligneo della Cattedrale di San Nicola a Sassari ha fatto da inedito scenario alla presentazione del “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, l'opera nel cartellone curato dall'ente de Carolis che andrà in scena al Teatro Comunale l'11 e 13 dicembre. “Rigoletto” è l'ultimo titolo del cartellone operistico, ma l’attività artistica del de Carolis proseguirà sino a ridosso del Natale con quattro concerti che porteranno la musica dell’Ente in altrettanti centri della Sardegna.

I concerti- Protagonista dei primi tre appuntamenti sarà il Coro di Voci Bianche dell’Ente de Carolis, diretto da Salvatore Rizzu, con Damiano Maria Carissoni al pianoforte e la partecipazione dei solisti Michael Zeni, Giovanni Formisano e Viola Nelfi. Le date: 19 dicembre alle 20 nella Basilica di San Gavino a Porto Torres; 20 dicembre nella chiesa di San Michele ad Alghero; 21 dicembre nella chiesa del Carmelo a Sassari.

Chiusura il 23 dicembre a Cabras, con il concerto dell’Orchestra dell’Ente de Carolis diretta da Filippo Gianfriddo, con il soprano Francesca Sassu, il tenore Valerio Borgioni e il basso Michael Zeni.

Il nuovo statuto- Una novità importante riguarda anche la vita istituzionale dell’Ente. L’Assemblea straordinaria dei soci, riunitasi giovedì 26 novembre alla presenza del notaio Angelo Nicotra, ha approvato il nuovo statuto e il passaggio alla qualifica di impresa sociale. Una scelta, accolta con ampia condivisione da parte dei soci e con soddisfazione dal Consiglio di amministrazione, che adegua l’assetto giuridico del de Carolis alla riforma del Terzo settore, salvaguardando l'identità di Teatro di Tradizione e la missione di produzione e diffusione della cultura musicale senza scopo di lucro.