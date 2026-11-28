Perdersi in una bella storia, sull’onda delle parole. Torna “Favole a Merenda”, settima edizione per la rassegna amata da bambini e famiglie, a cura de Le Compagnie del Cocomero, come sempre a Domus Claudia, la storica dimora in via Parrocchia a Sestu, concessa dalla Parrocchia di San Giorgio.

Si parte oggi alle 17.30, con l’associazione Figli d’Arte Medas e “Le avventure di Molly molare”, interpretato da Chiara Porcu, mentre il giorno dopo ha due spettacoli ovvero alle 17.30 la compagnia Teatro Impossibile porta “Tina Pales” con Emanuela Lai, e alle 18 la Compagnia Batisfera propone “Mostro Mania”, con Angelo Trofa. Sabato 5 dicembre si continua alle 17.30 con il Teatro Impossibile ed Emanuela Lai che stavolta propone “Cee…mi sto annoiando”. E il gran finale è domenica 6 ancora con Figli D’arte Medas e “Il panino fuggito”, con Gianluca Medas.

“Anche quest'anno la nostra associazione propone la rassegna ai bambini di Sestu e non solo, con ospiti tanti grandi professionisti dello spettacolo dal vivo del panorama regionale. I bambini, accompagnati da genitori, zii, nonni e amici, potranno trascorrere quattro serate in allegra compagnia e gustando delle squisite merende”, è l’invito della direttrice artistica Monica Pistidda. Ingresso libero.