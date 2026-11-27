In viale Colombo a Quartu torna, con la quinta edizione, Christmas is Coming, l’iniziativa organizzata dal centro commerciale naturale La Via del Mare con le associazioni Officine Verticali e Neverland e il contributo di Comune e Regione.

Dal 5 all’8 dicembre, il 12 e 13 dicembre e dal 18 al 24 dicembre, piazza Santa Maria e Viale Colombo ospiteranno il Christmas Village, con artigiani, espositori, musica dal vivo, installazioni artistiche, attività sportive e un’area street food. Ad inaugurare il Village, sabato 5 sarà la grande parata di Natale lungo viale Colombo, con Babbo Natale, elfi, ballerini e mascotte, seguita dalla parata motociclistica “Mettiamo in moto il Natale”, promossa da Mototaccuino e Svalvolati Bikers Cagliari. I più piccoli saranno tra i grandi protagonisti della manifestazione: il 6 e 7 dicembre il Village si ispirerà al mondo di Hogwarts, tra laboratori delle mandragole, magie e cacce al tesoro, mentre l’8 dicembre gli elfi postini raccoglieranno le letterine per Babbo Natale e il Grinch coinvolgerà i bambini in un divertente spettacolo interattivo. Nelle giornate successive si alterneranno lo Schiaccianoci, spettacoli di bolle di sapone giganti, laboratori creativi, giochi di squadra, mascotte e cacce al tesoro che coinvolgeranno anche le attività commerciali. Ad accompagnare le famiglie fino alla mattina della vigilia saranno gli incontri con Babbo Natale.

E poi ancora musica, sport e solidarietà. In questo ricchissimo programma spicca Christmas Basket, Sardinia Events che porterà in piazza minibasket, sfide tra generazioni, attività dedicate alle scuole ed esperienze di basket in carrozzina, promuovendo una cultura dello sport accessibile e inclusiva.

Giorgia Daga