Domani, domenica 29 novembre, Saboris Antigus fa tappa a Suelli. Il centro della Trexenta ospiterà una nuova giornata della tredicesima edizione della manifestazione itinerante che coinvolge nove comuni tra Trexenta e Sarcidano. Il tema scelto quest'anno è "Gusto e Territori. Protagonisti in prima persona", con un programma che mette insieme produzioni agroalimentari, artigianato, musica, cultura e tradizioni locali. La manifestazione si sposta ogni domenica in un paese diverso, con l'obiettivo di promuovere le risorse dei piccoli centri e le attività delle comunità. A Suelli la giornata avrà anche una componente storico-culturale, legata in particolare alla figura di San Giorgio Vescovo e al patrimonio archeologico del territorio.

Il programma prenderà il via alle 9 con "Viaggio nel tempo: da San Giorgio di Suelli al Nuraghe Piscu", un itinerario che fino alle 16 proporrà visite guidate, tappe al Museo Archeologico e laboratori esperienziali dedicati all'olio, al grano e ai dolci. Prevista anche una mostra fotografica sul cammino di San Giorgio. Per raggiungere le diverse tappe sarà disponibile un servizio navetta, con prenotazione all'info point. Dalle 9.30 apriranno nel centro storico mostre, esposizioni, locande, bancarelle, laboratori e punti vendita. Alle 11.30 spazio agli aperitivi e alle degustazioni nei punti ristoro "Saboris de Sueddi", mentre dalle 11 alle 18 sono previsti appuntamenti musicali e intrattenimenti culturali. Ampio spazio sarà riservato alla gastronomia, con laboratori dedicati ad alcune delle preparazioni della tradizione isolana: malloreddus, casu e casada, olio e olive, ravioli di ricotta, fregola, pane e suppas. In programma anche dimostrazioni e degustazioni di pabassinos, gueffus, amaretti e ciambelle. Completeranno l'offerta una mostra micologica, un'area dedicata all'antiquariato e all'artigianato artistico e la fiera delle eccellenze agroalimentari.

Tra le iniziative figura "Il Granaio di Roma", mercato delle produzioni agricole accompagnato da laboratori del gusto, un richiamo alla vocazione cerealicola della Trexenta, storicamente una delle principali aree di produzione del grano in Sardegna. Spazio anche alle famiglie, con giochi e giocattoli antichi, laboratori ludico-ricreativi e il Lughenè, dedicato ai giochi in legno. Previsto inoltre un tour guidato tra i monumenti e le mostre d'arte del paese. Nel pomeriggio il programma proseguirà con musica e balli popolari. Alle 17.30 sono in calendario le zenias, mentre nelle vie del centro si alterneranno i Ballos de Sardinia di Andrea e Marco Sollai e gli interventi dell'attore e narratore Gianluca Medas. Presente anche il Gruppo medievale Arcieri Funtana Onnis, con rappresentazioni e rievocazioni storiche. La chiusura è prevista alle 20 con "Itinerando in Arte – In is bias de Sueddi", un percorso tra arte e convivialità nelle strade del paese, accompagnato da vini novelli e zuppe preparate con leguminose locali.