Anche quest’anno l’Istituto comprensivo “E. Cortis” di Quartucciu apre le porte dei propri plessi per presentare l’offerta formativa. Gli Open day sono iniziati il 23 novembre e proseguiranno fino al 4 dicembre per poi riprendere nuovamente dall’11 al 29 gennaio. Le giornate saranno un’occasione per incontrare i docenti, visitare gli spazi e scoprire le attività didattiche e i percorsi educativi proposti che animano le classi.
Le scuole dell’infanzia di via Piria e via Monte Spada saranno visitabili dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12, mentre nel pomeriggio su appuntamento. Le primarie di via Guspini e via Monte Spada, oltre alle visite che saranno su appuntamento, proporranno laboratori pomeridiani rivolti ad alunni e familiari. Per via Guspini le giornate sono il 15 dicembre e il 12 gennaio dalle 14.30 alle 16, mentre per via Monte Spada nei giorni 16 dicembre e 20 gennaio dalle 15.30 alle 17. Anche la secondaria di primo grado accoglierà le famiglie nelle giornate di mercoledì e venerdì, con laboratori in programma il 1° dicembre e il 19 gennaio. Gli open day dello scorso anno avevano visto la partecipazione di circa 30 famiglie nel mese di dicembre, un’iniziativa che punta ad invertire lo svuotamento delle scuole di Quartucciu.
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Quartucciu, tornano gli Open day nelle scuole
Ecco le date per poter visitare i plessi
Matteo Cabras