L'arte circense che ritorna protagonista, piazzando ancora una volta le tende nel pittoresco Villaggio dei Pescatori: questa è la terza edizione di "Circhendi", festival internazionale di circo contemporaneo e teatro di strada che fino al 6 dicembre va ad animare gli spazi del campo sportivo di Giorgino a Cagliari, organizzato dal Teatro del Sottosuolo in collaborazione con l'associazione Vico per un totale di tredici appuntamenti con ingresso a offerta libera, a partire dalla parata di apertura di "Paradura e Ratantira", simbolica dell'unione tra l'antico spirito di solidarietà isolana e la tradizioni carnacielesche del capoluogo.

Alla quale segue, già stasera alle 21, un primo spettacolo affidato proprio alla compagnia che ospita il festival: Magda Clan Circo, che con "Elogio alla noia" porta in scena sette personaggi prigionieri di un mondo fermo e polveroso, nel quale il tempo viene trascorso fra passatempi assurdi, giochi truccati, provocazioni e acrobazie, con l'improvvisazione a rendere diversa ogni esecuzione, vedendo infatti due repliche sabato alle 21 e domenica alle 20.

Alle 18 di sabato, e di nuovo alle 17 di domenica, tocca invece a Pau Palaus con le acrobazie di "Embolic", dove un groviglio di corde diviene spunto movimento e comicità. Si riparte direttamente il 3 dicembre alle 18 con il "Drum Circle" di Catia Castagna, un'orchestra estemporanea aperta al pubblico che s'improvvisa esecutore, e alle 21 con la Compagnia Oltrenotte in "Finzioni", produzione incentrata su danza, oggetti di scena e visioni surreali. Il calendario si affolla ulteriormente nei tre giorni conclusivi, con musica dal vivo e acrobazie in terzetto per "Clown in libertà" del Teatro Necessario, il 4 dicembre alle 18 e il 5 dicembre alle 21, il duo Alta Gama e una bicicletta per compagna di scene in "Mentir lo mínimo", il 4 dicembre alle 21 e il 6 dicembre alle 20, e infine il viaggio surreale con cavalli in miniatura, ombre cinesi e oggetti animati di "Antipodi", della Compagnia Dromosofista, il 5 dicembre alle 18 e il 6 dicembre alle 17.

Il festival mira non solo a portare l'arte in quelle periferie urbane raramente sfiorate, ma anche a costruirla insieme agli abitanti dei quartieri: proprio per questo "Circhendi" si allarga anche al resto della città con appuntamenti diffusi, come la replica di "Volere volare" al Centro di Quartiere del Cep, in data odierna, e il laboratorio di musica con conferenza al termine al Polo Umanistico di Is Mirrionis, il 2 dicembre. Parte del cartellone di "Cagliari dal Vivo 2026", la manifestazione viene sostenuta da Ministero della Cultura, Regione e Comune.