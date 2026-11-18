Domenica 22 novembre, a Gonnosnò, si ripete l’appuntamento con i sapori locali. Organizzata da Pro loco e Comune, con il sostegno della Regione, è in programma infatti l’ottava edizione di “Portalis Abertus e Sagra de sa Petza de Satitzu”. Una giornata in cui sarà il centro del paese sarà aperto ai visitatori. Il programma prevede, alle 10, l’apertura dei mercatini. Dalle 10.30, la dimostrazione della preparazione del formaggio, mentre alle 11 è previsto il laboratorio di ceramica e alle 11.30 la dimostrazione, nella Casa Museo, sulla lavorazione del pane. Alle 13, il taglio del nastro della sagra; dalle 14, in scena i Cantadores e alle 15 la presentazione de “Sa Petza de Satitzu”. Alle 16.30 lo spettacolo delle maschere “Janas di Maistè”, alle 18.30 i balli sardi in piazza con Carlo Boeddu e Luigi Ladu. Chiusura, alle 20.30 in compagnia del gruppo Optaste. Nel corso della giornata sarà possibile visitare il Museo dell’Arte Contadina, la chiesa di Sant’Elena e i siti archeologici.