Prosegue la decima edizione degli Incontri sul Golfo, la rassegna organizzata dall’Associazione culturale Insula Felix, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Olbia, che anche quest’anno propone occasioni di approfondimento e confronto su temi legati al territorio, alla cultura, alla storia e alle diverse forme della narrazione. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 27 novembre, alle ore 19, presso la sede della Lega Navale Olbia. Protagonista della serata sarà il biologo marino Benedetto Cristo, che terrà la conferenza dal titolo “A nord del Golfo interno - Elementi caratterizzanti”. Un percorso di approfondimento dedicato ai valori naturalistici, produttivi e storici del Golfo di Olbia, con particolare attenzione anche alle criticità ambientali che interessano quest'area. Un'occasione per conoscere più da vicino le caratteristiche di un territorio di grande valore, analizzandone le risorse e le problematiche. La rassegna si concluderà venerdì 11 dicembre, presso le Casermette di via Mameli, con l'iniziativa “Dietro quello sguardo”, un viaggio nella memoria della cosiddetta civiltà degli stazzi di Gallura attraverso una serie di ingrandimenti fotografici. Le immagini, riferite al periodo d'oro di questa civiltà rurale, ritraggono personaggi appartenenti alle famiglie dell'epoca, immortalati rigorosamente in posa davanti all'obiettivo del fotografo.

A completare l'iniziativa sarà l'intervento di Emilio Aresu, che approfondirà alcuni aspetti linguistici e gastronomici della tradizione gallurese, presentando anche le ricette raccolte nel volume “Li rizzètti di li minnanni”, curato da Claudia Pirina. Un appuntamento che intreccia fotografia, memoria familiare, lingua e tradizioni gastronomiche, restituendo uno spaccato della vita e dell'identità culturale della Gallura.

La decima edizione di “Incontri sul Golfo” aveva preso il via venerdì 30 ottobre al Politecnico Argonauti, con la proiezione del cortometraggio amatoriale “Buche nella sabbia”, ispirato a un racconto di Jean-Jacques Sempé e René Goscinny. L'incontro è proseguito con un intervento dello stesso Vigna, che ha presentato il suo ultimo romanzo, “Una ballata messicana”, allargando la riflessione al rapporto tra le diverse forme della narrazione: dalla letteratura al fumetto, dal teatro al cinema. Il secondo appuntamento, realizzato in collaborazione con il Liceo Artistico De André, si è svolto venerdì 13 novembre: al centro dell'iniziativa, intitolata “Passo uno - L'inganno dell'occhio”, una lezione-conferenza dedicata al cinema d'animazione, condotta da Dario Maiore con un intervento da remoto di Bepi Vigna.