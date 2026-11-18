In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, il Comune di Decimomannu promuove un momento di incontro, ascolto e sensibilizzazione dal titolo “Contro la violenza. Dall’ascolto alla tutela”, in programma oggi, mercoledì 18 novembre, alle ore 17, al Teatro comunale “Antica Valeria”.

La violenza contro le donne ha più volti e non sempre lascia segni visibili, a volte si nasconde nelle parole che feriscono, nel controllo quotidiano, nella manipolazione, nella paura, nell'isolamento, nella dipendenza economica, nella libertà negata. È una realtà che può consumarsi tra le mura domestiche, nelle relazioni più vicine, spesso nel silenzio e nella solitudine di chi non riesce a trovare la forza o le condizioni per chiedere aiuto.

Contrastarla significa, prima di tutto, riconoscerla, significa imparare ad ascoltare senza giudicare, non voltarsi dall'altra parte, creare le condizioni perché ogni donna possa sentirsi creduta, accolta e accompagnata verso un percorso di protezione e libertà. È da questa consapevolezza che nasce l'iniziativa del Comune di Decimomannu: un'occasione per mettere in dialogo istituzioni, sanità, forze dell'ordine, mondo della cultura e associazionismo, affinché la risposta alla violenza non sia affidata a un singolo intervento, ma possa contare su una rete di persone e servizi capaci di esserci, ciascuno con il proprio ruolo e le proprie competenze.

Al centro dell'incontro il progetto “I Rifugi”, ideato dalla casa editrice Settenove e presentato con il coinvolgimento della Biblioteca comunale. Un progetto che attribuisce alle biblioteche pubbliche un ruolo che va oltre la promozione della lettura: quello di presidi culturali e sociali, luoghi aperti, democratici e accessibili, nei quali anche una donna che vive una situazione di difficoltà possa trovare uno spazio di ascolto, informazioni e orientamento. Perché talvolta il primo passo verso la libertà nasce proprio dalla possibilità di incontrare qualcuno, trovare una parola di comprensione e scoprire che esiste una strada per chiedere aiuto.

«Come comunità di Decimomannu dobbiamo sentire nostra questa battaglia: dietro le storie di violenza ci sono donne che vivono la sofferenza nel silenzio, magari accanto a noi, senza riuscire a trovare le parole o la forza per chiedere aiuto. Non possiamo pensare che siano problemi che riguardano sempre gli altri o che accadono lontano da noi. La violenza può essere più vicina di quanto immaginiamo e il nostro compito, come istituzioni e come comunità, è imparare a riconoscerla, non girarci dall'altra parte e far sentire a ogni donna che non è sola. Con questo incontro vogliamo lanciare proprio questo messaggio e rafforzare una rete di ascolto e sostegno sul nostro territorio. Abbiamo voluto coinvolgere la Biblioteca comunale e promuovere il progetto “I Rifugi” perché crediamo che anche un luogo della vita quotidiana della nostra comunità possa diventare uno spazio in cui trovare accoglienza e comprensione. Vorrei che ogni donna sapesse che a Decimomannu può trovare qualcuno disposto ad ascoltarla, senza giudicarla, e che chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma un atto di coraggio. La libertà, la dignità e la sicurezza delle donne sono un impegno che ci riguarda tutti, ogni giorno», dichiara la sindaca di Decimomannu Monica Cadeddu.

Il programma vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo bibliotecario, sanitario, delle forze dell'ordine e dell'associazionismo: saranno approfonditi il valore della prova clinico-forense, il ruolo del Codice Rosa e della rete territoriale sanitaria, le modalità di ascolto e intervento dei Carabinieri e della Polizia di Stato e gli strumenti di tutela a disposizione delle donne.

Particolarmente significativo sarà il contributo dell'associazione Donne al Traguardo, con l'intervento della presidente Silvana Migoni, e la testimonianza di Loredana, una donna che ha vissuto direttamente l'esperienza della violenza e che porterà la propria voce all'interno dell'incontro. Una testimonianza che ricorda quanto sia importante dare spazio alle storie, senza trasformarle in numeri, e quanto possa essere decisivo trovare ascolto e sostegno nel momento in cui si decide di chiedere aiuto.

A coordinare i lavori sarà la dottoressa Marinella Spissu. L'incontro si concluderà con un dibattito aperto al pubblico.

(Unioneonline)