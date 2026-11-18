Domenica 22 novembre, a Villaurbana, appuntamento teatrale contro la violenza sulle donne. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Biblioteca comunale presenta “Donna, Lavoratrice e Madre”, una rappresentazione scenica, in atto unico, riadattata collettivamente dal racconto di Aleksandra Kollontaj. L’appuntamento è previsto a partire dalle 17, negli spazi del centro socio-culturale “Agostino Garau”, in via Montegranatico. La partecipazione è aperta a tutti.