Il Comune di Curcuris ha avviato i termini per la presentazione delle istanze per la concessione di finanziamenti e benefici economici destinati a enti, associazioni, comitati, per attività culturale, musicali, teatrali e ricreative e alle associazioni per interventi a favore della salute della comunità. Le richieste potranno essere presentate entro l’8 dicembre presso gli uffici comunali. Tra trasmissione dell’istanza potrà avvenire via PEC (indirizzo protocollo.curcuris@legalmail.it) o a mano all’Ufficio Protocollo, al piano terra del municipio. Per l’intervento in questione, l’amministrazione comunale ha sta un contributo complessivo di mille euro, per attività musicali e aggregazione sociale.