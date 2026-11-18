Domani, dalle 9 alle11 la ProService, Servizio Antinsetti, effettuerà la disinfestazione da blatte in corrispondenza delle caditoie stradali delle seguenti strade a Selargius nelle vie D’ Annunzio, San Luigi (Tratto compreso tra Via Gallus e Via Confalonieri),Tazzoli (Tratto compreso tra Via Speri e Via Diaz) e Manin (Tratto compreso tra Via San Lussorio e Via Padova). Durante l'intervento i residenti sono tenuti ad allontanare dalle adiacenze delle strade ineterssate, la biancheria, le erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi. E ancora, tenere gli infissi esterni chiusi durante la disinfestazione e per almeno 15 minuti dopo l’ultimazione della stessa. Vietato anche il transito e lo stazionamento di persone e animali nell’area interessata durante il trattamento e nei 30 minuti successivi. Il tutto per motivi precauzionali.