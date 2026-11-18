Le storie degli anziani, i mestieri di un tempo, le tradizioni tramandate di generazione in generazione e i cambiamenti che hanno trasformato le comunità. È da questo patrimonio di esperienze e conoscenze che nasce “RacContus – Dalle radici al futuro”, il progetto culturale promosso dall'associazione Alma Libera, che venerdì 20 novembre farà tappa nella chiesa di Santa Vittoria, in piazza Repubblica a Sarroch, con un pomeriggio dedicato alla storia, alla letteratura e alla memoria.

L'iniziativa si propone di riscoprire e valorizzare quel patrimonio culturale spesso rimasto nascosto, ma ancora vivo nei racconti e nei ricordi delle persone. Un percorso che prende forma attraverso le interviste a giovani, adulti e anziani, mettendo a confronto esperienze e punti di vista differenti per ricostruire l'evoluzione dei paesi del territorio. Il progresso tecnologico ha modificato profondamente abitudini e stili di vita, ma non ha cancellato le radici delle comunità, né quel bagaglio di tradizioni che continua a rappresentare un elemento fondamentale della loro identità.

Agricoltori, pastori, caprari e artigiani sono alcuni dei protagonisti di questo mondo da riscoprire, fatto di antichi mestieri, saperi condivisi e consuetudini che per generazioni hanno scandito la vita quotidiana. L'obiettivo di Alma Libera è riportare alla luce queste testimonianze e renderle accessibili a tutte le comunità, trasformando la memoria in uno strumento di conoscenza e trasmissione culturale.

Il programma di venerdì si aprirà alle 17.30 con “I racconti di Giampietro e Antonio Pinna”, un appuntamento dedicato al passaggio dalla memoria storica alla testimonianza scritta, con una riflessione su come comprendere il presente attraverso il racconto del passato. L'incontro sarà curato da Mauro Ibba.

Alle 18.30 spazio alla letteratura con la presentazione del romanzo storico “Figli della Guerra” di Rita Serreli, a cura di Fleanna Lai. Alle 19 sarà invece presentata l'opera “Ancora una volta” di Sabrina Caboni, con la partecipazione di Giuseppina Ragucci. Le letture saranno affidate a Claudio Salvi.

Un pomeriggio nel quale le storie individuali e quelle collettive si incontrano, dando voce a un patrimonio che rischia di perdersi con il passare del tempo. Perché conoscere le proprie radici significa anche comprendere meglio il presente e costruire, con maggiore consapevolezza, il futuro delle comunità.