Dieci lezioni gratuite per scoprire il mondo dello yoga da seguire ogni sabato mattina, dalle 9 alle 10, nella palestra del complesso sportivo di Santa Maria. A tenere i corsi per l’apprendimento delle posture base, le tecniche di respirazione e il controllo del corpo sarà l'istruttrice Francesca Melargo, formata a Bali presso "House of Om" e poi in India presso la "Ashram Rishikesh YogPeeth”. L’iniziativa, promossa dalla “Asd Turbo” è rivolta ai residenti a Dolianova. Per informazioni e iscrizioni si può chiamare il numero 3921056611.