Sabato 21 novembre, a Baradili, dalle 17.30 nello spazio Usai, in via Santa Margherita, un nuovo appuntamento con Valentina Tamborra. È in programma, infatti, la presentazione del libro “Anime artiche una trilogia – Storie di vita ai confini del mondo”. Nel corso della presentazione, si parlerà anche dei popoli della Lapponia, che stanno subendo una forte pressione relativa alla contrazione del territorio e alla speculazione energetica, argomenti quanto mai attuale anche nella Sardegna odierna. Dialogherà con l’autrice Giuseppe Manias. In concomitanza, inoltre, sabato 21 e domenica 22 (dalle 16 alle 19), si potrà ammirare la mostra fotografica della stessa Tamborra, intitolata “I nascosti”.