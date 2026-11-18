Sabato 21 novembre, a Baradili, dalle 17.30 nello spazio Usai, in via Santa Margherita, un nuovo appuntamento con Valentina Tamborra. È in programma, infatti, la presentazione del libro “Anime artiche una trilogia – Storie di vita ai confini del mondo”. Nel corso della presentazione, si parlerà anche dei popoli della Lapponia, che stanno subendo una forte pressione relativa alla contrazione del territorio e alla speculazione energetica, argomenti quanto mai attuale anche nella Sardegna odierna. Dialogherà con l’autrice Giuseppe Manias. In concomitanza, inoltre, sabato 21 e domenica 22 (dalle 16 alle 19), si potrà ammirare la mostra fotografica della stessa Tamborra, intitolata “I nascosti”.
l’appuntamento
Baradili, sabato 21 novembre la presentazione del libro "Anime Artiche"
Si terrà alle 17.30 nello spazio Usai