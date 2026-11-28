Lavori in centro a Quartu. Lunedì dalle 7,30 alle 16,30 saranno introdotte modifiche temporanee alla circolazione stradale in via La Marmora e via Vittorio Emanuele, per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione su un immobile.In particolare, in via La Marmora, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e via Giordano, sarà istituito il divieto di transito, fatta eccezione per i mezzi operativi, e il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.Le modifiche interesseranno anche via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via La Marmora e via Umberto I, dove sarà temporaneamente invertito il senso di circolazione, con istituzione del senso unico in direzione di via Umberto I. Anche in questo tratto sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada.Il provvedimento si rende necessario per consentire alla ditta di effettuare la sostituzione della grondaia dell'immobile situato in via La Marmora n. 10. La Polizia locale invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità.

Giorgia Daga