Tutti insieme in mezzo alla natura. Torna la Giornata dell’Albero a Sestu, venerdì 4 dalle 9 al Parco Fluviale in via Piave, dedicata ai bambini, ma per tutti. Un evento promosso dall’Assessore al Verde Roberta Recchia, e realizzato da AVR e l’associazione Ambiente e/è Vita Sardegna, per celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi, istituita il 21 novembre. Dato che quel giorno era sabato e le scuole sono chiuse, la data è stata spostata. “Pianta un albero e coltiva il domani: alberi, storie, musica e code in festa”, questo il titolo dell’iniziativa. Tanti bambini delle scuole vivranno una giornata speciale, tra mille occasioni per scoprire e imparare.

Parteciperanno i Carabinieri Forestali, che doneranno una talea del ficus macrophylla, albero simbolo della legalità piantato a Palermo in ricordo di Giovanni Falcone, e anche Greenland che si occupa del Parco, mostrerà una piantumazione. Ci sarà la Biblioteca Comunale con le “storie sotto l’albero”, l’agronomo Raimondo Congiu che descriverà gli alberi, e l’artigiana Rita Ghironi spiegherà i segreti di un’arte antica, la cestineria. Presenti anche la sezione Cinofila del Corpo Barracellare di Sassari, la Banda Giuseppe Verdi, e l’associazione Culturale Lughenè, col laboratorio “Il legno che gioca”.

E nel gran finale i bambini porteranno il loro “Albero dei desideri”: “Un'opera collettiva che sarà successivamente esposta in municipio, in biblioteca o al parco e che verrà custodita dall'Amministrazione per essere riproposta in futuro, trasformando il loro impegno in una vera staffetta nel tempo”, spiega l’assessora Recchia, che aggiunge, “questa giornata si inserisce in una strategia più ampia, infatti AVR sta preparando un portale dedicato al Bilancio Arboreo, uno strumento importante per i cittadini”.

“Per l’amministrazione il verde e l’ambiente hanno un’importanza primaria, e saranno parte del Documento Unico di Programmazione”, afferma inoltre il sindaco Michele Cossa