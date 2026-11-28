Anche via Porcu a Quartu si prepara al Natale con un fuitto programma di inziative organizzate dal centro commerciale naturale. Ad aprire le danze martedì sarà la musica itinerante per la strada con cornamuse e launeddas che torneranno anche il 3 e il 4. Sempre il 4 spazio ai concerti. Dal 5 arrivano i giocolieri. Tra gli altri appuntamenti il concerto itinerante della Seui Street band l’11, le mascotte itineranti il 12, con appuntamenti quasi tutti i giorni fino al 20. Il 13 ci sarà il coro di Nuoro mentre il 20 la mattina, spazio all’esposizione di auto d’epoca e tuning."Cerchiamo di riportare i quartesi a passeggiare nella loro città", auspica il presidente del CCn di via Porcu Sergio Piludu, "e ci auguriamo che rispondano numerosi". Le inziative sono precedute dall'abbellimento della strada. I soci del consorzio hanno sistemato farfalle luminose lungo tutta la strada. E nei giorni scoesi sono state accese anche le luminarie sistemate dal Comune nelle vie dello shoppong e non solo. E splendono di luci anche i anti discussi pupazzi sistemati agli ingressi della città. il Panda nella rotatoria tra via Marconi e viale Colombo, il papero in piazza XXVIII Aprile e il fenicottero nella rotatoria de La Bussola al Poetto.

Giorgia Daga