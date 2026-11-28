Nell’anno in cui si celebra il centenario della nascita di Dario Fo, il Teatro Astra di Sassari ospita un omaggio alla comicità e alla genialità di uno dei protagonisti più importanti del teatro italiano. Martedì 1° dicembre, alle ore 20.30, andrà in scena "M’Ama non M’Ama!", uno spettacolo che attraversa alcune delle opere del grande drammaturgo per riportare sul palco una galleria di personaggi irresistibili e ancora capaci di parlare al presente. L'appuntamento si inserisce nella rassegna Tribù Teatrali, realizzata da ArtsTribu e Faro Teatro con la direzione artistica e organizzativa di Valeria Alzari, e segna l'esordio di una formazione interamente sassarese.

Lo spettacolo si sviluppa come un carosello di varietà teatrale, in cui nove eclettici interpreti danno vita a figure eccentriche e divertenti, alle prese con manie, ansie e paure e contraddizioni che risultano straordinariamente attuali. Attraverso frammenti delle opere di Fo, il pubblico sarà accompagnato in un susseguirsi di situazioni comiche dal ritmo serrato, in un gioco teatrale che invita a riconoscersi nei personaggi e, soprattutto, a ridere di sé stessi.

Sul palco ci saranno Francesca Arcadu, Ylenia Losengo, Alessandro Marras, Francesca Murtula, Antonio Pinna, Massimiliano Schiaffino, Roberto Quadu, Marco Russo e Daniela Vernici, diretti dalla regia di Laura Garau. Il gruppo si è formato all'interno della Scuola TEATRO Tribù, realtà sassarese dedicata alla formazione teatrale, che oggi conta oltre cento allievi e realizza numerose produzioni ogni anno. Questo è un debutto che rappresenta anche un momento significativo per il percorso della scuola e dei suoi interpreti.