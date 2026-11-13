Brilla e profuma da questa mattina nell'Ex Ma.Ter di Sassari “Oro di Oliva”, la rassegna dedicata all’olio extravergine di oliva e alle sue filiere. Fino a domenica mattina la struttura ospiterà la “Cittadella dell’olio”. La manifestazione è organizzata da Confcommercio Nord Sardegna e promossa dalla Camera di Commercio del Nord Sardegna insieme al Comune di Sassari e alla Fondazione di Sardegna, in collaborazione con l’ITS Academy TAGSS, Cuore dell’Isola, e le associazioni di categoria del territorio.

Questa mattina l'apertura con il convegno intitolato “Territorio e sviluppo del comparto oleario” che ha visto anche l'intervento di Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura. Inaugurata in tarda mattina l’area espositiva, del Sensorio e della Corte degli Oli: il momento in cui la Cittadella apre le sue porte e l’olio nuovo comincia a parlare.

Domani alle 10 il talk "Coltivare idee" che vedrà anche gli interventi dello chef Luca Pappagallo impegnato poi alle 17.30 in uno show cooking. Da segnalare anche alle 15.30 la masterclass sul pane "Dal chicco al forno" tenuta da Tommaso Sussarello. Dalle 10 alle 20 sarà poi possibile visitare il Giardino immersivo ed effettuare le degustazioni curate da Coldiretti.

Domenica alle 10 lo show cooking con Cristiano Andreini e Manuele Argiolas. Le aree espositive e della degustazione resteranno aperte dalle 9.30 alle 13.