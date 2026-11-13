Sabato 14 novembre, a Masullas, è in programma la presentazione del libro “Masullas e l’ossidiana del Monte Arci – La culla della civiltà neolitica in Sardegna”, di Mansueto Siuni. Un lavoro dedicato all’ossidiana del Monte Arci, pietra preziosa e patrimonio del territorio, e al suo ruolo nella storia della Sardegna. Il programma prevede, dalle 16.30, nell’aula consiliare di Masullas, la presentazione del libro, con la partecipazione dell’autore, dei rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale. A seguire, intorno alle 18.30, si terrà una visita serale al Giardino Botanico e al GeoMuseo MonteArci, a cura di Luigi Sanciu. Ai presenti verrà distribuita una copia omaggio del libro. L’iniziativa rientra nell’ambito della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici.