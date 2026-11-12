Per la giornata di lunedì 16 novembre le squadre di Abbanoa hanno in programma la sostituzione di un tratto di rete idrica distributrice in via Giulio Cesare a Monserrato. Durante l'intervento, che sarà effettuato dalle 8.30 alle 16.30 circa, occorrerà interrompere il flusso idrico sulla linea principale. Pertanto, nel periodo indicato potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell'erogazione nelle seguenti vie e relativi vicoli:via Giulio Cesare dal civico 283 al 500, via Aldo Moro, via Ugo La Malfa, via Sandro Pertini, via Antioco Casula, via Giacomo Leopardi, via Pietro Nenni, via Enrico Berlinguer, via Antonio Gramsci, via Umberto Terracini, via Emilio Lussu, via Alcide De Gasperi, via Giacomo Ungaretti e nelle località di Cuccuru Angius e Secca S'Arena. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori.