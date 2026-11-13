Istituto Comprensivo, Comune e Agenzia Forestas confermano anche per l’anno scolastico 2026/2027 il progetto di educazione ambientale che da oltre 15 anni rappresenta un pilastro nella formazione degli alunni di Dolianova sui temi dello sviluppo sostenibile e la conservazione delle biodiversità.

Per garantire la continuità del progetto, il Comune ha deliberato un nuovo finanziamento da 20mila euro che coprirà le spese di trasporto degli alunni con lo scuolabus nell’oasi naturalistica di Monte Arrubiu dove si svolgono le attività didattiche all’aperto, nel vivaio della forestale e nel Centro di educazione ambientale con il supporto del personale messo a disposizione dall’Agenzia Forestas.

Diverse le attività in programma, oltre alle lezioni per la conoscenza della fauna e della flora della Sardegna anche laboratori didattici e letture di libri dedicati alla tutela dell’ambiente e delle bellezze naturali.