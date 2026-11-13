Domani, sabato 14 novembre, alle 17, il centro servizi polifunzionale “S’Ulivariu” ospita la proiezione di “Civiltà transumanti”, il documentario con cui la regista Anna Kauber racconta la storia millenaria della pastorizia e dei suoi percorsi.

L’appuntamento, a ingresso libero, è un incontro di studio promosso dal Comune di Gesico in collaborazione con la Fondazione Accademia, la Federazione italiana dei circoli del cinema e A Casa Cogoni di Monserrato, e rientra nelle iniziative dell’Anno internazionale dei pascoli e dei pastori 2026, proclamato dalle Nazioni Unite. Prodotto da Strani Rumori Studio Multimedia con il sostegno della Fondazione San Bonaventura, il film (66 minuti, realizzato nel 2025) nasce dal libro “La ricchezza delle pecore” di Alberico Bojano. Ripercorre le vicende di San Gregorio Matese, nel Casertano, dai Sanniti ai Romani, dai monaci cistercensi al Regno di Napoli, fino a oggi. Attraverso volti, ricordi e testimonianze dirette, il documentario racconta i territori del Mezzogiorno, a lungo ricchi e vitali e oggi sospesi tra l’idea di vuoto e la determinazione di chi sceglie di restare.

La transumanza, riconosciuta dall’Unesco nel 2019 patrimonio immateriale dell’umanità, diventa così un ponte tra passato e presente, nel segno della tutela degli ecosistemi di montagna, della biodiversità e dei saperi tramandati. Per Kauber è un nuovo capitolo di un lavoro sulla pastorizia italiana iniziato quasi dieci anni fa con “In questo mondo”, premiato come miglior film italiano al Torino Film Festival. Dopo i saluti dei sindaci di Gesico, Terenzio Schirru, e di Pimentel, Damiano Aresu, interverranno Simonetta Sitzia, ricercatrice e insegnante, Marco Asunis, rappresentante Iffs, e la stessa regista. Modera Franco Camba, docente e giornalista. Al termine della proiezione ci sarà un dibattito con Anna Kauber.